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Meta se gastó 2.000 millones en una startup china de IA. China tiene claro que fue una conspiración

Meta se gastó 2.000 millones en una startup china de IA. China tiene claro que fue una conspiración

Con China y Estados Unidos bailando la danza de la inteligencia artificial, tanto los países como las compañías quieren hacerse con las mejores cartas para sus barajas. Meta está invirtiendo millonadas en el desarrollo de la IA y, aun así, parece que va rezagada. Para cambiar las tornas, cerró 2025 con una compra de 2.000 millones de dólares: la de una startup china llamada Manus. La operación fue tan sonada que el propio gobierno chino arqueó una ceja y emprendió una investigación para ver qué estaba pasando ahí. Y ya lo tienen claro.

| etiquetas: meta , ia , china
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