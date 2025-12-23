edición general
Meta cierra 550.000 cuentas por la prohibición de redes sociales para menores en Australia

(META) informó que ha cerrado casi 550.000 cuentas en Australia para cumplir con la histórica prohibición de redes sociales para niños en el país. El gigante de las redes sociales indicó en un blog que cerró alrededor de 330.000 cuentas de Instagram, 173.000 de Facebook y casi 40.000 de Threads, pertenecientes a personas que se cree tienen menos de 16 años.

3 comentarios
CharlesBrowson
y cortos se quedan, con la de cuentas de mamis y "familiares" deberias se desactivadas tambien
1
skaworld
Y cuantos años tiene un bot?
0
Abril_2025
Este artículo, de hace un mes, habla de los diferentes planteamientos que se están haciendo en al UE al respecto. Existiendo ya una edad mínima de 13 años.

es.euronews.com/next/2025/12/23/que-paises-europeos-estudian-prohibir-
0

