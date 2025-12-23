Meta cierra 550.000 cuentas por la prohibición de redes sociales para menores en Australia

(META) informó que ha cerrado casi 550.000 cuentas en Australia para cumplir con la histórica prohibición de redes sociales para niños en el país. El gigante de las redes sociales indicó en un blog que cerró alrededor de 330.000 cuentas de Instagram, 173.000 de Facebook y casi 40.000 de Threads, pertenecientes a personas que se cree tienen menos de 16 años.