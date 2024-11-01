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El mes de julio da la bienvenida a dos nuevos ADAS Obligatorios para nuevas matriculaciones

El mes de julio da la bienvenida a dos nuevos ADAS Obligatorios para nuevas matriculaciones

Los sistemas para prevenir distracciones y somnolencia, y para proteger a los vulnerables de atropellos serán obligatorios para los vehículos matriculados por primera vez a partir de julio de este año. Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS por sus siglas en inglés) se han convertido en una baza esencial para la seguridad vial desde el punto de vista de conseguir vehículos seguros. Conscientes de su eficacia a la hora de salvar vidas en la carretera, la Unión Europea ha ido imponiendo su obligatoriedad para los nuevos modelos

| etiquetas: dgt , adas
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2 comentarios
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Pacman #1 Pacman
Funcionan gloriosamente, sobre todo el de atención a la conducción, que como lleves gafas de sol te está pitando todo el rato :ffu:
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Mendax #2 Mendax
Decenas de centralitas distribuidas por el coche y cosidas mediante bus CAN. Decenas de dispositivos electrónicos propensos al fallo y que son complejos de diagnosticar y caros de reparar, encarecen el coste inicial del vehículo y por lo visto ahora te vigilarán con una IA para que no te salgas de lo que consideren "comportamiento de conductor modelo".
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menéame