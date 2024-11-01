El mes de julio da la bienvenida a dos nuevos ADAS Obligatorios para nuevas matriculaciones

Los sistemas para prevenir distracciones y somnolencia, y para proteger a los vulnerables de atropellos serán obligatorios para los vehículos matriculados por primera vez a partir de julio de este año. Los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (ADAS por sus siglas en inglés) se han convertido en una baza esencial para la seguridad vial desde el punto de vista de conseguir vehículos seguros. Conscientes de su eficacia a la hora de salvar vidas en la carretera, la Unión Europea ha ido imponiendo su obligatoriedad para los nuevos modelos