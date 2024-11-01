Mercadona rechaza la prohibición de bebidas energéticas para menores en Asturias y solicita campañas informativas

Mercadona se opone a la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores en Asturias, abogando por campañas previas de sensibilización Noelia Iglesias, directora de relaciones externas de Mercadona en Asturias, ha expresado su desacuerdo con la medida que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. «Consideramos que la prohibición debe ser el último recurso que debe adoptar la Administración», declaró durante una sesión en la Junta General del Principado de Asturias.