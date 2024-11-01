edición general
Mercadona rechaza la prohibición de bebidas energéticas para menores en Asturias y solicita campañas informativas

Mercadona se opone a la prohibición de venta de bebidas energéticas a menores en Asturias, abogando por campañas previas de sensibilización Noelia Iglesias, directora de relaciones externas de Mercadona en Asturias, ha expresado su desacuerdo con la medida que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. «Consideramos que la prohibición debe ser el último recurso que debe adoptar la Administración», declaró durante una sesión en la Junta General del Principado de Asturias.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Afortunadamente no gobierna Mercadona... o si... :roll:

#5 Astur_ *
#3 seguro que no gobierna, pero algo patrocina :troll:

Milmariposas #2 Milmariposas
Claro, claro, todo por la pasta.

#4 La_fruta_de_ayuso
Este saco de mierda como mazon, son de la misma red criminal corrupta PP

SVSRTZ #7 SVSRTZ *
La prohibición debería de ser hasta los 18 años.

Fj_Bs #11 Fj_Bs
#7 y un aviso bien grande de los efectos segundarios ... delitos contra la salud pública relacionados con sustancias nocivas

Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Pues me parece mejor solicitar campañas informativas en lugar de simplemente prohibir. Pero claro, lo ha dicho "Mercadona", el enemigo nº 1 de la meneantada, pues entonces debe ser malísimo y yo debo de posicionarme en contra...

ChukNorris #9 ChukNorris
#8 ¿campañas informativas sobre qué?

La cafeina produce los efectos que produce la cafeina?

Malinke #10 Malinke
#8 está diciendo, literalmente, que es malo lo que venden pero prefiere seguir vendiéndolo.

ur_quan_master #14 ur_quan_master
#8 ¿ gastar el dinero en campañas informativas sobre un producto que hace campañas publicitarias?

Suena estúpido.

ChatGPT

Malinke #6 Malinke
La juventud cada vez con peor salud debido a la basura de comida y bebida, y esta chusma luchando por venderla.
No se les tenía que dar voz en estos temas.

#12 Eukherio
Ahora que el alcohol cae entre chavales toca perseguir otros hábitos de mierda, que después de adultos muchos no lo dejan. Si les dejasen venderían lo que se pinchan los mazaos que infartan con 26, que eso seguro que deja un buen pellizco.

Fj_Bs #13 Fj_Bs
Noelia Iglesias
Relaciones Externas de Mercadona en Asturias y Cantabria Apasionada de mi familia, de mi trabajo y de la Vida. xD


