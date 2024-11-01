Encuentran los cadáveres de una madre de 80 años y su hijo de 50 en un domicilio de Felanitx

La Guardia Civil investiga la aparición de los cadáveres de una mujer de 80 años y su hijo de 54 en un domicilio de Portocolom, en la localidad de Felanitx (Mallorca). Fuentes de la investigación han explicado que a primera hora de la tarde se ha recibido el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia. investigando los hechos. No se han encontrado indicios de violencia y las primeras investigaciones apuntan a un suicidio.