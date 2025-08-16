Los mensajes y silencios de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

El mandatario ruso ha comenzado la rueda de prensa con un repaso histórico a la relación con Estados Unidos y, de hecho, ha visitado los monumentos a los aviadores rusos y americanos, así como las tumbas de pilotos soviéticos en Alaska tras el encuentro. "Agradecemos a los ciudadanos americanos su memoria, gracias por recordar nuestros ejemplos históricos. Fueron aliados, se ayudaron mutuamente, se apoyaron mutuamente y esta herencia nos va a ayudar a construir unas relaciones justas, equitativas en circunstancias difíciles", ha asegurado.
Mensaje de Trump: Vlad, eres tan machote. Te admiro tanto.
Mensaje de los Zazis de MNM: ¡Nuestro Zar y nuestro Dios-Emperador juntos! ¡Qué extásis! ¡Qué arrobo! ¡Que embeleso! ¡Qué fascismo!