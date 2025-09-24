edición general
'Mensajes secretos': revelan un nuevo escándalo en torno a Von der Leyen

Una eurodiputada sostuvo que este caso pone de relieve la falsa transparencia de la Comisión Europea. Un nuevo escándalo político se está desarrollando en torno a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, relacionado con sus mensajes secretos al presidente francés, Emmanuel Macron, informó este miércoles la eurodiputada húngara Kinga Gal. En una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria declaró que el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación sobre los mensajes de texto secretos enviados por Von der Leyen

ElBeaver #3 ElBeaver
más mierda en meneame de parte de los vatniks
#12 Jodere
#3 Detentado seguidor del próximo Nobel de la Paz.
#10 veratus_62d669b4227f8
A ver si alguna vez en lugar de desacreditar e insultar con vuestras cuatro cositas preferidas argumentais y aportais datos, pa variar. Basta hacer un par de comprobaciones muy sencillas para ver que no es un bulo. Al contrario es algo que deberia de preocuparnos a todos los consumidores Europeos independientemente de lo que se piense sobre Ucrania o Putin, que poco tienen que ver con el trasfondo de la noticia.
#8 veratus_62d669b4227f8
Sí, el Defensor del Pueblo Europeo (European Ombudsman) ha iniciado una investigación sobre cómo la Comisión Europea gestionó una solicitud de acceso público a un mensaje de texto (SMS) enviado por el presidente francés Emmanuel Macron a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en relación con el acuerdo comercial UE-Mercosur.
#1 Grandpiano
Russia Today dando voz a una eurodiputada húngara sobre unos mensajes secretos que nadie ha visto. En fin, pilarín.
#6 pozz *
#5 Como propagandista de los ultras, eres bastante ridículo.

Macho, que acabas de traer a meneame propaganda de un estado neonazi que da voz a las trolas de una fascista hungara, panfleto de propaganda de un estado que en estos momentos acoge una convención internacional de ultras neonazis y fascistas occidentales.
www.meneame.net/story/politicos-rusos-sacerdotes-ortodoxos-dan-bienven
#9 Jodere
#6 Y ru que eres, listo. :ffu: :ffu:
#7 Grandpiano
#5 Hombre, viniendo gaceta.es de Santiago Abascal, pues como que mucha confianza no me inspira, no.
gaceta.es/aviso-legal/
fundaciondisenso.org/

El otro medio ni idea, podría ser la web de un turco que se pone ciego a cheetos.

No, no me valen.
#11 Jodere
#7 Pues hay mas, lo que no lo esperes es en el Mundo, El pis ni otros como ellos,
#13 Grandpiano
#11 Pues muy bien.  media
#15 Jodere
#13 Ya esta jubilado el pobre
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Hay edredoning entre esos 2?
#14 pirat
De úlcera me espero cualquier cosa.
#4 pozz *
Ridículo bulo del aparato de propaganda del Kremlin, dandole eco a una ultraderechista de Hungria...
