'Mensajes secretos': revelan un nuevo escándalo en torno a Von der Leyen

Una eurodiputada sostuvo que este caso pone de relieve la falsa transparencia de la Comisión Europea. Un nuevo escándalo político se está desarrollando en torno a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, relacionado con sus mensajes secretos al presidente francés, Emmanuel Macron, informó este miércoles la eurodiputada húngara Kinga Gal. En una publicación en su cuenta de X, la parlamentaria declaró que el Defensor del Pueblo Europeo inició una investigación sobre los mensajes de texto secretos enviados por Von der Leyen