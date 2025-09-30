Según la foto de un mensaje privado en el teléfono del secretario del Tesoro, Scott Bessent, Argentina respondió al rescate de 20.000 millones de dólares del secretario del Tesoro eliminando los impuestos a la exportación de soja y alcanzando un nuevo acuerdo de gran envergadura con China. Esto redujo el precio de la soja estadounidense y debilitó la influencia comercial de Estados Unidos sobre China, que inmediatamente canceló sus acuerdos con los productores de soja en el corazón de Estados Unidos.