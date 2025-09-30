Según la foto de un mensaje privado en el teléfono del secretario del Tesoro, Scott Bessent, Argentina respondió al rescate de 20.000 millones de dólares del secretario del Tesoro eliminando los impuestos a la exportación de soja y alcanzando un nuevo acuerdo de gran envergadura con China. Esto redujo el precio de la soja estadounidense y debilitó la influencia comercial de Estados Unidos sobre China, que inmediatamente canceló sus acuerdos con los productores de soja en el corazón de Estados Unidos.
| etiquetas: scott bessent , mensaje , argentina , soja , china , productores , engaño
"entre pillos anda el juego"
Y ahora en serio, Milei se creerá un león, pero solo es un gato callejero jugando con un león de verdad...
Con estas mierdas que son evidentes pienso que la introduccion del periodista en el grupo de signal tambien fue interesada o pactada y otras tantas como esa.
El resultado fue que en China importaron mucha más soja argentina aprovechando que estaba más barata y cancelando sus pedidos a productores de Estados Unidos.
Eso del comercio normalmwnte no va de gobiernos. Ellos ponen las reglas, peor son grandes empresas o asociaciones de las mismas las que importan y exportan los productos. Y estás se mueven por su interés económico. Al final del día,as empresas elijen a que suministrador compra n, y seguramente sea a ese que les dé mejor margen o muchos menos dolores de cabeza futuros.