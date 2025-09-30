edición general
Los mensajes filtrados en el teléfono de Scott Bessent sugieren que la Casa Blanca fue engañada al rescatar a Argentina, y los productores de soja estadounidenses son las víctimas [ENG]

Según la foto de un mensaje privado en el teléfono del secretario del Tesoro, Scott Bessent, Argentina respondió al rescate de 20.000 millones de dólares del secretario del Tesoro eliminando los impuestos a la exportación de soja y alcanzando un nuevo acuerdo de gran envergadura con China. Esto redujo el precio de la soja estadounidense y debilitó la influencia comercial de Estados Unidos sobre China, que inmediatamente canceló sus acuerdos con los productores de soja en el corazón de Estados Unidos.

#2 Alcalino *
¿Y como se llama la película?

"entre pillos anda el juego"

Y ahora en serio, Milei se creerá un león, pero solo es un gato callejero jugando con un león de verdad...
#5 soberao
#2 Más bien, "Los últimos días de Pompeya" ya solo falta el meteorito: m.youtube.com/watch?v=pDjnV6MvRGA&pp=0gcJCRsBo7VqN5tD
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Vaya bulazo que ni lo de Epstein se suicido, o Trump no estaba en los papeles de Epstein.

Con estas mierdas que son evidentes pienso que la introduccion del periodista en el grupo de signal tambien fue interesada o pactada y otras tantas como esa.
Ovlak #4 Ovlak
Plot twist :popcorn: :popcorn:
reithor #1 reithor
Otra forma de poner aranceles.
Tito_Keith #8 Tito_Keith
Me extrañaría que las lumbreras del gobierno argentino hayan calculado más de 5 minutos después de quitar el impuesto. Seguramente es un tiro en el pie de las lumbreras del gobierno USA
#6 PerritaPiloto
Creo que no he entendido la jugada. Argentina elimino sus impuestos a la exportación de soja a petición de Estados Unidos.

El resultado fue que en China importaron mucha más soja argentina aprovechando que estaba más barata y cancelando sus pedidos a productores de Estados Unidos.

Eso del comercio normalmwnte no va de gobiernos. Ellos ponen las reglas, peor son grandes empresas o asociaciones de las mismas las que importan y exportan los productos. Y estás se mueven por su interés económico. Al final del día,as empresas elijen a que suministrador compra n, y seguramente sea a ese que les dé mejor margen o muchos menos dolores de cabeza futuros.
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#6 pero el libre mercado solo mola si vas ganando
Bhuvaya #3 Bhuvaya
Uy uy, mal futuro le auguro xD xD xD
