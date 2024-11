El mensaje de un constructor a un inquilino sobre el problema de la vivienda: "El problema es tu sueldo, que no es alto"  

Jon Goitia, arquitecto y constructor, responde: "Entonces quién va a construir vivienda, ¿tú?". "En el momento en el que decís que no se puede ganar dinero con la vivienda, entonces no se va a construir un solo edificio más", advierte. Si "niegas que se tengan que alquilar por el precio que ellos quieran, entonces el propietario tendrá el derecho de cerrar la puerta y no alquilárselo a nadie, que es lo que está pasando", afirma. "Si no lo puedes pagar, el problema no es del piso, es de tu sueldo, que no es lo suficientemente alto".