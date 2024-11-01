Al menos tres muertos y más de 38 heridos en un accidente con un 'monster truck' en Colombia

Un accidente acaecido este domingo durante un evento de 'monster truck' --vehículo modificado de ruedas gigantes-- en la ciudad colombiana de Popayán, en el sudoeste de Bogotá, capital del país, se ha saldado con al menos tres personas muertas, incluido un menor, y otras 38 heridas, de acuerdo con el balance preliminar de las autoridades."Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y tres fallecidos", ha lamentado el alcalde de la urbe, Juan Carlos Muñoz