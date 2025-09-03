Al menos tres muertos y 20 heridos en Lisboa tras descarrilar el funicular de Gloria

Al menos tres personas han muerto y 20 han resultado heridas en Lisboa tras descarrilar el tranvía funicular de Gloria de la capital portuguesa. El transporte, uno de los emblemas turísticos de la ciudad, tiene una capacidad para 42 personas. La mayoría de los heridos son turistas y tres de ellos están graves. También hay cinco heridos leves y varias personas atrapadas.
Algo confuso. 20 heridos: 3 graves, 5 leves, ¿el resto serán menos graves?
@admin puedes cambiar el titular ya que también lo han cambiado en LaSer?