Al menos dos muertos por un ataque ruso contra una misión humanitaria en Chernígov

Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque ruso que ha impactado contra una misión humanitaria que participaba en tareas de desminado en la región de Chernígov, según las autoridades ucranianas. Un responsable local, Viacheslav Chaus, ha explicado en su cuenta de Telegram que en la misión participaban trabajadores de la ONG Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés). [...] Por su parte, el DRC ha confirmado que uno de sus equipos se ha visto afectado por un ataque en Chernígov