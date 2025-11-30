edición general
Al menos cuatro muertos tras un tiroteo en una reunión familiar al norte de California

Según la policía, se trata de "un incidente intencionado" y aún no hay detenidos. Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un niño, en un tiroteo en Stockton, en el norte de California, Estados Unidos. Ha ocurrido en un salón de banquetes, durante una reunión familiar, y una decena de personas ha resultado heridas. El tiroteo ha tenido lugar este sábado de noche en la fiesta de cumpleaños de un niño, según ha informado el vicealcalde de Stockton, Jason Lee, en una publicación de Facebook.

