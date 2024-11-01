Al menos 841 personas han sido ejecutadas en 2025 en Irán

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas asegura haber observado "un incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025" en Irán. "Las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 841 personas desde el inicio del año y hasta el 28 de agosto de 2025", dijo a la prensa la vocera de la Oficina, Ravina Shamdasani. "Dada la falta de transparencia" de la República Islámica, la situación podría ser mucho "peor", subrayó la funcionaria. Sólo en el mes de julio, Irán ejecutó a al menos 110 personas.