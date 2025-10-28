edición general
8 meneos
22 clics
Al menos 56 muertos y 81 detenidos en una operación contra el crimen organizando en las favelas de Río de Janeiro

Al menos 56 muertos y 81 detenidos en una operación contra el crimen organizando en las favelas de Río de Janeiro

El operativo, que se desarrolla en el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão, tiene como objetivo desarticular células del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país.

| etiquetas: brasil , favelas
6 2 0 K 92 actualidad
1 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
Spirito #1 Spirito
Bukele sabe cómo resolver estás cositas.
0 K 9

menéame