Al menos 21 muertos y 61 heridos en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó de que la explosión se produjo el lunes por la tarde en una fábrica de fuegos artificiales de la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan. La planta estaba operada por la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.El martes, imágenes aéreas de la cadena estatal 'CCTV' mostraban humo blanco en algunas zonas de la planta, con instalaciones derrumbadas o dañadas. Cerca de 500 trabajadores de rescate fueron desplegados en el lugar de los hechos y las autoridades evacuaron a los residentes