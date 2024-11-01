edición general
Una menor denuncia que le arrancaron parte de una oreja de un mordisco al salir de un instituto de Murcia

La alumna sufrió un ataque previo y la familia sostiene que existía acoso de las dos presuntas agresoras en un centro educativo.

