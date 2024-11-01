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Meloni, afirmó que no apoyaría la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Italia

Meloni, afirmó que no apoyaría la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses de Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este lunes que no comparte las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar tropas en Italia y otros países y defendió que su país siempre ha sido leal con sus aliados. La mandataria fue preguntada al término de la cumbre en Ereván de la Comunidad Política Europea por la amenaza de Trump de reducir sus tropas desplegadas en Alemania, Italia o España como represalia por sus posturas ante su guerra en Irán.

| etiquetas: meloni , tropas , estados , unidos , italia , trump
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4 comentarios
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elgranpilaf #1 elgranpilaf
Psicología inversa. Lo está diciendo para que se vayan
5 K 76
azathothruna #2 azathothruna
Pero para que tienen tropas ahi?
Ni que turquia o rusia los invadan tan rapido.
Menos los desesperados que buscan (o buscaban) el futuro en europa desde el sur
0 K 12
Veelicus #3 Veelicus
#2 Las tropas en Italia las tienen sobre todo para apoyar sus operaciones en el norte de Africa y como base para los ataques en Oriente Medio
3 K 59
#4 CosaCosa
Cada vez que los paises europeos como italia o alemania lloran y se asustan cuando usa amenaza con irse, estan demostrando lo traidores que son a sus ciudadanos, y de lo triste y pobre que es actualmente la union europea
0 K 7

menéame