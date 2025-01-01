Mel Gibson resucita su mayor éxito: "La Pasión de Cristo" tendrá secuela en dos partes

La impactante historia de Jesús de Nazaret volverá a los cines en 2027 dividida en dos películas. La primera llegará en Semana Santa y la segunda, en el Día de la Ascensión. El regreso más esperado del cine religioso ya tiene fecha Mel Gibson vuelve a apostar fuerte
| etiquetas: mel gibson , la pasión de cristo , la pasión
Títulos que propongo:
La Pasión de Cristo Parte 2: La resurrección
La Pasión de Cristo Parte 3: Venganza final
Fist of Jesus
Jesus Christ and Judas Iscariot battle zombies.
www.youtube.com/watch?v=KD8BmfhlICQ&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD
www.youtube.com/watch?v=Km48ZS93mfQ