Mel Gibson resucita su mayor éxito: "La Pasión de Cristo" tendrá secuela en dos partes

Mel Gibson resucita su mayor éxito: "La Pasión de Cristo" tendrá secuela en dos partes

La impactante historia de Jesús de Nazaret volverá a los cines en 2027 dividida en dos películas. La primera llegará en Semana Santa y la segunda, en el Día de la Ascensión. El regreso más esperado del cine religioso ya tiene fecha Mel Gibson vuelve a apostar fuerte

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Se acabó el cine woke! Por fin tenemos cine de verdad, !¿y dos películas?!

Títulos que propongo:
La Pasión de Cristo Parte 2: La resurrección
La Pasión de Cristo Parte 3: Venganza final

Pertinax #1 Pertinax
Ta estamos con las secuelas tontas. ¿Qué se le ha ocurrido? ¿Resucitarlo?

aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
#1 Yo espero que sea algo asi...

Fist of Jesus
Jesus Christ and Judas Iscariot battle zombies.
www.youtube.com/watch?v=KD8BmfhlICQ&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

javibaz #5 javibaz
¿Su mayor éxito? Mis dudas.

MacMagic #6 MacMagic
Yo, si no hay una secuela así, no quiero saber nada:

www.youtube.com/watch?v=Km48ZS93mfQ

ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Ciencia ficción, por fin!

raül_hernàndez_1 #7 raül_hernàndez_1
"Jesus Christ: Payback". Featuring Mel Gibson as Jesus "Kickass" Christ. Jews and Romans: fear the darkness.


