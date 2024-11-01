Los mejores lugares para viajar en 2026 según la BBC (y cuáles están en América Latina)

Frente a la siempre de moda Buenos Aires, al otro lado del río, Montevideo ofrece tango, buena carne y arquitectura, además de ser una de las ciudades más verdes de América del Sur. Este es apenas uno de los lugares que destacamos en esta guía de los mejores destinos para viajar en 2026. Son sitios que ofrecen experiencias increíbles y, al mismo tiempo, aprovechan al turismo para asistir a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural.