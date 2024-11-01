edición general
Los mejores lugares para viajar en 2026 según la BBC (y cuáles están en América Latina)

Frente a la siempre de moda Buenos Aires, al otro lado del río, Montevideo ofrece tango, buena carne y arquitectura, además de ser una de las ciudades más verdes de América del Sur. Este es apenas uno de los lugares que destacamos en esta guía de los mejores destinos para viajar en 2026. Son sitios que ofrecen experiencias increíbles y, al mismo tiempo, aprovechan al turismo para asistir a las comunidades locales, proteger el medio ambiente y preservar su patrimonio cultural.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Yo creo que según están las cosas en América latina , el mejor sitio para viajar sin peligro es A Coruña.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Madrid :troll:
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 Eso es si quieres tomar cañas y bocatas de potas a 3€
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
#3 lo decía por lo de América latina :troll: :troll:
TheIpodHuman #5 TheIpodHuman *
#2 exacto, en Madrid te puedes ir de tapas con Ayuso sin encontrarte con tu ex o tomarte un relaxing cup of cafe con leche in Plaza Mayor con Ana Botella, Madrid lo tiene to... xD :troll:
