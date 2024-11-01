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Las mejores frases de Mariano Rajoy

Las mejores frases de Mariano Rajoy  

En este video recopilo los 62 mejores momentos de la carrera politica de Mariano Rajoy.

| etiquetas: rajoy , discurso , citas , política , filosofía
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5 comentarios
3 0 2 K 22 politica
pitercio #3 pitercio
Con esto va al psiquiatra y da para receta.
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Sr.No #2 Sr.No
Era un maestro de la dialéctica.
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txillo #5 txillo
Es que le voy a poner el video este a mi niño de 12 años a ver qué opina.
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Sr.No #4 Sr.No
#1 yo puedo asegurarles a ustedes que haré
todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda
si es que eso es posible
y haré todo lo posible e incluso lo imposible
si también lo imposible es posible.

M. Rajoy.

Ahora pídele a Fakejo que haga una composición tan compleja sin que el cerebro se le salga escurrido por el culo.
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