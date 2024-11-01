edición general
8 meneos
120 clics
El mejor humorista de ciencia no tiene ningún tipo de formación científica. Y ahí está la clave de su éxito

El mejor humorista de ciencia no tiene ningún tipo de formación científica. Y ahí está la clave de su éxito

Tom Gauld es uno de los dibujantes actuales más accesibles y, sin embargo, peculiares. Sus viñetas son una mezcla de guiño para iniciados y humor sencillo y blanco, lo que a menudo hace que sus viñetas sean una mezcla de "todo el mundo puede entenderlas" y "si te interesa la ciencia y la literatura, claro". Una auténtica rareza en estos tiempos en los que hay que presentarse en los clubs de fans de las franquicias con la identificación y el curriculum bien claritos.

| etiquetas: cómic , tira cómica , ciencia , tom gauld
8 0 0 K 154 ocio
2 comentarios
8 0 0 K 154 ocio
#1 Marisadoro
Me viene a la cabeza al Bueno de Cuttlas, de Calpurnio.
1 K 26
#2 Leclercia_adecarboxylata
Buenísimas las viñetas de la materia oscura y la del diagrama de Venn ("planes para almorzar" xD).
0 K 20

menéame