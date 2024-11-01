El mejor humorista de ciencia no tiene ningún tipo de formación científica. Y ahí está la clave de su éxito

Tom Gauld es uno de los dibujantes actuales más accesibles y, sin embargo, peculiares. Sus viñetas son una mezcla de guiño para iniciados y humor sencillo y blanco, lo que a menudo hace que sus viñetas sean una mezcla de "todo el mundo puede entenderlas" y "si te interesa la ciencia y la literatura, claro". Una auténtica rareza en estos tiempos en los que hay que presentarse en los clubs de fans de las franquicias con la identificación y el curriculum bien claritos.