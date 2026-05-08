En medio del pánico por el hantavirus, los superfans de la ivermectina están de vuelta (ENG)

A los pocos días de que se informara de un raro brote de hantavirus en los Andes, figuras políticas y destacados defensores de la ivermectina de la era del Covid comenzaron una vez más a promover el fármaco como un posible tratamiento, incluso cuando los expertos en enfermedades infecciosas afirman que no hay evidencia clínica que respalde su uso contra los hantavirus. La excongresista Marjorie Taylor Greene publicó el miércoles en X sugiriendo que la vitamina D, el zinc y la ivermectina podrían prevenir la enfermedad transmitida por roedores.