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En medio del pánico por el hantavirus, los superfans de la ivermectina están de vuelta (ENG)

A los pocos días de que se informara de un raro brote de hantavirus en los Andes, figuras políticas y destacados defensores de la ivermectina de la era del Covid comenzaron una vez más a promover el fármaco como un posible tratamiento, incluso cuando los expertos en enfermedades infecciosas afirman que no hay evidencia clínica que respalde su uso contra los hantavirus. La excongresista Marjorie Taylor Greene publicó el miércoles en X sugiriendo que la vitamina D, el zinc y la ivermectina podrían prevenir la enfermedad transmitida por roedores.

| etiquetas: virus , hantavirus , ivermectina , covid
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9 comentarios
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ContinuumST #3 ContinuumST
¿"Superfans"? ¿Qué clase de titular con doble sentido es ese?
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#5 sisi
#4 yo lo conozco como inyectable, de uso comun en todas las granjas. Ahora supongo esta mas controlado pero antes el veterinario te hacia una receta y tenias hasta que se acababa. Por aqui se conocia como Ivomec.
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insulabarataria #8 insulabarataria
#6 elixir mágico usado como:
1- mira, nosotros tenemos la cura, no confíes en la medicina, nosotros podemos curarlo
2- atacar al gobierno/medicina "oficial" que niegan que nuestro remedio milagroso
3- atacar a las farmacéuticas ya que la molécula no es patentable etc etc

Lo que viene siendo un caballo de troya para atrapar a las mentes más crédulas.
Todavía hay gente convencida de que vale para COVID, cáncer, sida... Cualquier enfermedad,
Todavía hay por aquí gente que intenta vender la moto con esto.
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Esa hipervigilancia va a evitar el brote.
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#2 Eukherio
Nunca me quedó claro el motivo de que los colgaos la pillasen con la ivermectina. Con lo del COVID tenía algo de sentido porque se barajaba como tratamiento, pero después ya lo convirtieron en un elixir mágico, y hasta leí a peña que decía que curaba el cáncer.
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#4 PerritaPiloto
#2 Lei un post de uno que se la habia de uso veterinario que era en forma de pasta para caballos y que era asquerosa. Imagino que era una trola. Nadie se come eso es su sano juicio a menos que de verdad tenga pánico al virus.
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#6 Eukherio
#4 No sé si realmente la consumen, pero vi cómo la recomendaban para todo, especialmente a gente enferma. Y alguno no parecía troll puro, que le estaba preguntando a uno con cáncer que cómo era que no la tomaba.
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Jakeukalane #7 Jakeukalane
#2 están también los del líquido mineral raro.
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insulabarataria #9 insulabarataria
#7 ¡milagroso! Casi ná.
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menéame