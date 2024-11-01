Los médicos van cuatro días seguidos a la huelga en plena oleada de gripe

Los médicos van a la huelga esta semana durante cuatro días seguidos en protesta por el proyecto de Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario— que prepara el Ministerio de Sanidad y con la exigencia de tener una norma propia que recoja las especificidades de su profesión. Aunque el paro fue convocado a mediados de octubre, coincide ahora con momentos delicados para los centros de salud y hospitales, con el aumento de la demanda asistencial a causa del repunte de virus respiratorios como la gripe.