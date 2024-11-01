Los médicos van cuatro días seguidos a la huelga en plena oleada de gripe

Los médicos van a la huelga esta semana durante cuatro días seguidos en protesta por el proyecto de Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario— que prepara el Ministerio de Sanidad y con la exigencia de tener una norma propia que recoja las especificidades de su profesión. Aunque el paro fue convocado a mediados de octubre, coincide ahora con momentos delicados para los centros de salud y hospitales, con el aumento de la demanda asistencial a causa del repunte de virus respiratorios como la gripe.
Qué malos son los médicos.
Por ejemplo, salarialmente, hasta donde sé no tiene mucho sentido que protesten. En comparación al salario medio sacan un buen dinero.
Si la condición laboral son los horarios, donde parece que tienen problemas con las guardias, pues ya es otro cantar.
No es todo blanco o negro, ni hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que pidan.
Un sindicato que considera que los servicios mínimos sanitarios en época de gripe es "pasarse siete pueblos" tiene una credibilidad de mierda.
Como dice la noticia, lo que les jode es que no estén en las negociaciones donde sí están otros seis sindicatos.
Mi médico del centro de salud está de trabajo jasta arriba, y algunas visitas que he tenido se le veía demasiado agotado, porque además de hacer su ya saturado trabajo, tenía que hacer visitas de algún compañero de baja o vacaciones. Alguna vez he comentado que organicen una huelga, a lo que me contesta que aparte de lo difícil que es hacer huelga en un servicio tan necesario, al volver de la misma tendrán todo ese trabajo acumulado encima del ingente trabajo que ya tienen.
Como trata el gobierno progresista la sanidad pública justifica estos resultados