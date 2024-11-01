edición general
10 meneos
22 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Los médicos van cuatro días seguidos a la huelga en plena oleada de gripe

Los médicos van a la huelga esta semana durante cuatro días seguidos en protesta por el proyecto de Estatuto Marco —la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario— que prepara el Ministerio de Sanidad y con la exigencia de tener una norma propia que recoja las especificidades de su profesión. Aunque el paro fue convocado a mediados de octubre, coincide ahora con momentos delicados para los centros de salud y hospitales, con el aumento de la demanda asistencial a causa del repunte de virus respiratorios como la gripe.

| etiquetas: estatuto marco , huelga , medico
8 2 7 K 41 actualidad
35 comentarios
8 2 7 K 41 actualidad
Comentarios destacados:        
paumal #1 paumal
Titular alternativo: Los médicos ejercen sus derechos.
9 K 77
#2 Africano
#1 los médicos son solidarios, no es que quieran ganar más y trabajar menos...
2 K 31
DaniTC #3 DaniTC *
#2 son solidarios, pero hay que buscar que solidaridad no sea sinónimo de explotación laboral.

Qué malos son los médicos.
2 K 33
paumal #4 paumal
#2 tu no quieres mejorar tus condiciones laborales?
5 K 55
#8 Africano
#4 #5 si tu oficio es vocacional, eso no importa tanto.
0 K 20
MyNameIsEarl #12 MyNameIsEarl
#8 pues trabaja gratis, si te gusta tú trabajo. Yo en el mío, por mucho que me guste, quiero currar menos y ganar más. Me gusta pasar tiempo de calidad. Repito, llámame loco.
2 K 25
#29 Abril_2025
#12 No ha dicho eso.
0 K 11
DaniTC #31 DaniTC
#29 sí lo ha dicho, no explícitamente pero si está implícito.
0 K 10
#14 levante
#8 Díselo a la cajera cuando vayas al super.
0 K 11
#20 VFR
#8 el que sea vocacional no implica que no quieras poder dedicar tiempo a la familia
0 K 7
paumal #32 paumal
#8 no me has contestado. Tu quieres mejorar tus condiciones laborales?
0 K 11
MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl
#2 tu no quieres trabajar menos y cobrar más? Llámame loco, pero yo si.
2 K 30
#7 Cuchifrito
#2 Cada uno defiende lo suyo, pero da la casualidad de que mejorar las condiciones laborales de los médicos nos conviene a todos y no solo a ellos.
4 K 53
#10 Africano *
#7 y no nos afecta las condiciones laborales de otros gremios, como basureros, carteros, mineros, o informáticos?
0 K 20
#15 ldoes
#10 Lo estás empezando a entender
1 K 18
#23 VFR
#10 Sí que afecta, evitará que se vayan a otro país y podrán salvarles la vida
0 K 7
#30 Abril_2025
#7 Depende de las condiciones laborales que tengan.

Por ejemplo, salarialmente, hasta donde sé no tiene mucho sentido que protesten. En comparación al salario medio sacan un buen dinero.

Si la condición laboral son los horarios, donde parece que tienen problemas con las guardias, pues ya es otro cantar.

No es todo blanco o negro, ni hay que estar de acuerdo o en desacuerdo con todo lo que pidan.
0 K 11
#19 VFR
#2 como cualquier persona que no viva para trabajar
0 K 7
#22 Aas59
#1 Y de trabajar más, hablamos? O eso no es importante?.
0 K 7
paumal #33 paumal
#22 consideras que los médicos trabajan poco?
0 K 11
#21 Aas59
No quieren derechos, quieren los privilegios que siempre han tenido.
1 K 27
#11 ombresaco
La administración no cede en plena oleada de gripe, y los médicos se ven obligados a seguir adelante con la huelga
1 K 27
#13 vGeeSiz
#11 pobrecitos, se ven obligados xD xD xD
0 K 9
#16 ombresaco
#13 en absoluto. Pero es otro posible enfoque para el titular.
0 K 11
cocolisto #35 cocolisto
Es una huelga corporativista. Las demandas económicas y de condiciones de trabajo las rigen las autonomías.¿Protestan contra la privatización, el caso Torrejón y las condiciones de precariedad en Madrid o Cataluña o Andalucía?.(Por cierto¿dónde están los colegios de médicos para denunciar estas situaciones?) . No. Protestan contra el régimen de incompatidad y el doble ejercicio en la pública y la privada, muchas veces ejercida en horas de la pública. Digámoslo claro, la dirige un grupo que disfruta de privilegios y arrastra a médicos insatisfechos con su situación.
0 K 20
frg #18 frg
¿Te tienes que dejar explotar porque tu "oficio es vocacional"? Esa vocación que te hace trabajar más por lo mismo o menos, ¿paga las facturas?, ¿te hace conciliar mejor con tu familia?
1 K 18
#28 Abril_2025
Se han pasado siete pueblos y han puesto servicios mínimos del 50%

Un sindicato que considera que los servicios mínimos sanitarios en época de gripe es "pasarse siete pueblos" tiene una credibilidad de mierda.

Como dice la noticia, lo que les jode es que no estén en las negociaciones donde sí están otros seis sindicatos.
0 K 11
#27 Leon_Bocanegra
#_9 en su línea. Hay pocos tipos en menéame que digan tantas soplapolleces al cabo del día.
0 K 11
#6 Celsar
Hay un poco de titular en el sensacionalismo asqueroso del ABC.
0 K 11
frg #24 frg
#6 ¿Un poco? Menuda escoria.

Mi médico del centro de salud está de trabajo jasta arriba, y algunas visitas que he tenido se le veía demasiado agotado, porque además de hacer su ya saturado trabajo, tenía que hacer visitas de algún compañero de baja o vacaciones. Alguna vez he comentado que organicen una huelga, a lo que me contesta que aparte de lo difícil que es hacer huelga en un servicio tan necesario, al volver de la misma tendrán todo ese trabajo acumulado encima del ingente trabajo que ya tienen.
2 K 30
#26 VFR
electomania.es/encuesta-sigma-dos-8dic-la-suma-de-las-derechas-alcanza
Como trata el gobierno progresista la sanidad pública justifica estos resultados
0 K 7
#34 bibubibu
Bien por ellos, los derechos laborales hay que lucharlos para mantenerlos.
0 K 7
ipanies #17 ipanies
El PP intentando culpar al gobierno central y va el ABC y hace esto... Son adorables los muy hijosdeputa.
1 K -4
#25 VFR
#17 La huelga es por el estatuto que negocian con el gobierno central, prefieres que lo censuren?
1 K 23
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
son la casta que no quieren compartir los mismos derechos sino privilegios respecto al resto del personal sanitario. son la misma casta que considera que las enfermeras están para hacerles las camas en sus guardias de urgencias y demás servidumbres. que os den hijos de puta, camellos de las famarcéuticas!
6 K -15

menéame