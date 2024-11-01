edición general
Los médicos desmienten a Trump y recuerdan que lo que causa el autismo no es el paracetamol sino el 5G

Los médicos desmienten a Trump y recuerdan que lo que causa el autismo no es el paracetamol sino el 5G

Después de que Donald Trump haya señalado esta semana que tomar paracetamol durante el embarazo provoca autismo en el futuro niño, diversas asociaciones médicas y científicas han publicado comunicados y convocado ruedas de prensa para desmentirle. “No existe evidencia sólida que permita establecer una relación causal entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el trastorno del espectro del autismo. La ciencia lo ha dejado claro en repetidas ocasiones: lo que genera autismo son las ondas electromagnéticas 5G”.

10 comentarios
Thornton #2 Thornton
Lo aseguró en declaraciones a este medio el Dr. Miguel Bosé. :-D
madeagle #4 madeagle
Otra vez estos matasanos intentando desviar la atencion del verdadero culpable: los chemtrails
luspagnolu #8 luspagnolu *
#4 No lo han descartado, ejem: LA CIENCIA DEJA LA PUERTA ABIERTA A LOS "CHEMTRAILS", AUNQUE LOS DATOS NO SON SÓLIDOS.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 son gaseosos...
luspagnolu #1 luspagnolu
Por fin. Ya era hora de que alguien contara la verdad. Viva el periodismo serio y libre.
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Me he quedado con la boca abierta durante unos segundos, qué cabrones xD xD xD
#10 solojavi
No han puesto que el 5g está relacionado con las vacunas para que los trumpistas no puedan utilizarlo como un argumento válido :troll:
Lenari #7 Lenari
El texto oficial de la Casa Blanca sobre el tema del autimo y el paracetamol, hundido a negativos
www.meneame.net/story/anuncio-oficial-casa-blanca-recomendaciones-prev

Cita textual de las recomendaciones, que no es lo que los medios dicen que recomienda:

Current evidence and recommendations: Evidence does not definitively establish causality, but the consistent associations raise concern. An international consensus statement (2021) recommends pregnant

…   » ver todo el comentario
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Lo dice un "estudio".
#3 Hynkel
El coronavirus no existe.
El contrato fijo de trabajo no existe.
El sitio para aparcar no existe.
Los políticos honrados no existen.

:troll:
