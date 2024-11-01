Los médicos desmienten a Trump y recuerdan que lo que causa el autismo no es el paracetamol sino el 5G

Después de que Donald Trump haya señalado esta semana que tomar paracetamol durante el embarazo provoca autismo en el futuro niño, diversas asociaciones médicas y científicas han publicado comunicados y convocado ruedas de prensa para desmentirle. “No existe evidencia sólida que permita establecer una relación causal entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el trastorno del espectro del autismo. La ciencia lo ha dejado claro en repetidas ocasiones: lo que genera autismo son las ondas electromagnéticas 5G”.