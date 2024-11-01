Después de que Donald Trump haya señalado esta semana que tomar paracetamol durante el embarazo provoca autismo en el futuro niño, diversas asociaciones médicas y científicas han publicado comunicados y convocado ruedas de prensa para desmentirle. “No existe evidencia sólida que permita establecer una relación causal entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el trastorno del espectro del autismo. La ciencia lo ha dejado claro en repetidas ocasiones: lo que genera autismo son las ondas electromagnéticas 5G”.
Cita textual de las recomendaciones, que no es lo que los medios dicen que recomienda:
Current evidence and recommendations: Evidence does not definitively establish causality, but the consistent associations raise concern. An international consensus statement (2021) recommends pregnant
El coronavirus no existe.
El contrato fijo de trabajo no existe.
El sitio para aparcar no existe.
Los políticos honrados no existen.