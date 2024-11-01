Un médico admite que patólogos israelíes extrajeron órganos sin consentimiento

Una entrevista realizada en el año 2000 al antiguo director del instituto forense de Abu Kabir revela que los patólogos llevaban a cabo esta práctica durante la década de los noventa . [eng] Relacionada: Profesora en San Diego, EEUU, despedida después de compartir un vídeo que señala como los israelíes roban órganos www.meneame.net/m/actualidad/profesora-san-diego-eeuu-despedida-despue
Y hace siglos también en las sagradas escrituras hay relatos, pondría imágenes pero bueno igual el cristianismo es demasiado antisemita y me banean
Como en todas las religiones, hay vertientes extremistas ortodoxas, en la judia tenemos a los sionistas, los que en la sombra durante la 2º guerra mundial influyeron en la purga de impuros bajo el manto de aquel pintor austriaco con problemas mentales y drogadicto.
La historia se vuelve a repetir.
Y no es que me lo invente, sino que la ONU ha avalado algunos casos como el sionismo declarado ideología supremacista durante un tiempo hasta que consiguieron eliminarlo
A los sionazis hay que detenerlos y juzgarlos por sus crímenes de ahora, que están perfectamente documentados
Que los abuelos en España en vídeos de hace unas decadas quejándose de estas cosas y que toda la historia, repetición y acumulación de pruebas es todo no probado?
La carta del victimismo ya ha sido declinada en numerosas ocasiones.
Tu enfoques es de izquierdas, el mio suma mas gente, pero igual eso es lo que no quieres