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Un médico admite que patólogos israelíes extrajeron órganos sin consentimiento

Una entrevista realizada en el año 2000 al antiguo director del instituto forense de Abu Kabir revela que los patólogos llevaban a cabo esta práctica durante la década de los noventa . [eng] Relacionada: Profesora en San Diego, EEUU, despedida después de compartir un vídeo que señala como los israelíes roban órganos www.meneame.net/m/actualidad/profesora-san-diego-eeuu-despedida-despue

| etiquetas: israel , organos , palestina
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18 comentarios
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vicus. #3 vicus.
Cosas de nazis
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El_Tio_Istvan #14 El_Tio_Istvan
#2 Más bien para RICOS judeo-satánicos. :troll:
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Igual algunos sois muy jóvenes pero hubo una época en que esto era una alarma social en España y que habían bastantes casos hace no muchos años

Y hace siglos también en las sagradas escrituras hay relatos, pondría imágenes pero bueno igual el cristianismo es demasiado antisemita y me banean
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obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Extraccion de organos para ritos judeo-satanicos.
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NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue *
#2 Por eso se les tiraba de los pueblos en España, pero igual hacerme con el vídeo de los abuelos hace 50 años quejándose es antisemita asi que nada a callar y a seguir, da tus organos a la red satanica
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obmultimedia #7 obmultimedia
#5 "Por sus frutos los conoceréis" ,
Como en todas las religiones, hay vertientes extremistas ortodoxas, en la judia tenemos a los sionistas, los que en la sombra durante la 2º guerra mundial influyeron en la purga de impuros bajo el manto de aquel pintor austriaco con problemas mentales y drogadicto.

La historia se vuelve a repetir.
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NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue *
#7 Yo digo que toda vertiente de los sionistas y asociados (no puedo especificar ya que se me banea) parte de principios extremistas, cualquiera puede coger el Talmud y leer como es supremacista y avala la mayor barbarie de la humanidad que hemos estado viendo durante siglos.

Y no es que me lo invente, sino que la ONU ha avalado algunos casos como el sionismo declarado ideología supremacista durante un tiempo hasta que consiguieron eliminarlo
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obmultimedia #9 obmultimedia
#8 No se porque te banearian si estas debatiendo con información histórica.
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NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#9 Si te cuento mi vida alucinarías, compran hasta a mis amigos, me mandan prostitutas...
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Dene #10 Dene
#1 no necesito supuestos crímenes del pasado ni leyendas negras no probadas. Eso solo alimenta su victimismo
A los sionazis hay que detenerlos y juzgarlos por sus crímenes de ahora, que están perfectamente documentados
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NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#10 Leyendas negras no probadas? perdón? No probado? estás diciendo que los cientos de culturas al rededor del mundo que reflejan historias idénticas son todo leyendas negras no probadas?

Que los abuelos en España en vídeos de hace unas decadas quejándose de estas cosas y que toda la historia, repetición y acumulación de pruebas es todo no probado?

La carta del victimismo ya ha sido declinada en numerosas ocasiones.
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NPCMeneaMePersigue #16 NPCMeneaMePersigue
#10 Por no hablar de que si que es necesario para sublevar a los cristianos que actualmente se posicionan en la derecha sionista

Tu enfoques es de izquierdas, el mio suma mas gente, pero igual eso es lo que no quieres ;)
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Dene #17 Dene
#16 piensas demasiado
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#15 pcmaster
¿Nadie les ha explicado que si se implantan órganos de palestinos se volverán un poco palestinos? :troll:
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Y a estos apoyan algunos....joder.
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Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Es que son como Mengele, que extraía oŕganos a los judíos, incluso estando vivos, para hacer experimentos médicos sádicos. Tales comportamientos también se pueden ver hoy en día. De tal palo, tal astilla.
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menéame