El mecenazgo artístico de María Antonieta

La reina francesa fue conocida por su innovador apoyo a las mujeres artistas y defendió muchos ideales de la Ilustración.

