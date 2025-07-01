edición general
Mazón realizará una declaración institucional horas antes del funeral de Estado al que los familiares de las víctimas no quieren que asista

Esta declaración ha sido anunciada por la Generalitat esta misma mañana de miércoles y se realizará después del pleno extraordinario del Consell que se ha convocado para una hora antes

javibaz #1 javibaz
Todo lo que no sea anunciar su dimisión, sobra.
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Está contraprogramando a las víctimas después de masacrarlas

Va al funeral cuando le dicen que no, hay un funeral y mete una declaración para eclipsar y tapar esto como si fuera un programa de tele tapando a otro programa de tele
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
La buena noticia es que la ONU ya permite juzgar a Abascal, Mazon, Feijoo y Catalá, que en breve los negacionistas los vamos a poder meter en la carcel :-)

news.un.org/es/story/2025/07/1540221
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Un año mas tarde "Todavía no se ha armado una estructura de lo que es la alerta temprana a la ciudadanía" www.meneame.net/m/actualidad/tres-expertos-meteored-ano-despues-dana-v

Vamos que insisten en la masacre y el genocidio
#4 AlexGuevara
El cara cemento armado sigue haciendo de las suyas
