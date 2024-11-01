·
Mazón, a sus escoltas antes de la comida con Vilaplana en El Ventorro: “Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis”
El expresident pidió al dispositivo de seguridad que lo escoltaran al restaurante "a bastante distancia"
mazón
,
escoltas
,
vilaplana
,
comida
,
el ventorro
,
dana
politica
5 comentarios
#1
josde
Cada vez salen mas datos sobre imputar a Mazón, solo le importaba el aperitivo la comida y lo que viniera después,en el Ventorro.
2
K
47
#5
cenutrios_unidos
#1
Y VOX y Feijóo apoyando a esta mierda seca.
0
K
12
#2
laruladelnorte
*
Las declaraciones de los escoltas contradijeron de plano las múltiples versiones de Carlos Mazón sobre sus pasos aquella tarde, especialmente sobre su llegada al Palau de la Generalitat tras la larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana.
A estas alturas nadie tiene la más mínima duda de la clase de persona es el señor Mojón...
1
K
29
#3
Supercinexin
Yo era de los que quería pensar bien, pero al final el piensa mal y acertarás se abre camino. El coito de Mazón y Vilaplana en los reservados de El Ventorro tuvo que estar muy guapo.
0
K
19
#4
angar300
"Iros ya, que es muy tarde, no os preocupéis..." que esto lo termino yo solo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
A estas alturas nadie tiene la más mínima duda de la clase de persona es el señor Mojón...