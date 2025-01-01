Mazón aprovecha las medallas a la policía por la dana para premiar a un alto funcionario de festejos taurinos primo de Serafín Castellano

Entre los alrededor de 60 personas que recibirán la Condecoración de Plata de la Generalitat se encuentran 53 policías, cuatro militares, una jueza de violencia de género y Fernando Castellano Martí, jefe de servicio de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Festejos Taurinos de la Conselleria de Emergencias. Castellano Martí es, además, primo del exconseller de Gobernación e Interior y exsecretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, político con el que accedió a la administración autonómica como asesor jurídico.
Serefín Castellano era el gran defensor del "idioma valenciano", el último mohicano del partido blavero Unió Valenciana, el que ejecutó la fusión de su partido con el PP, condenado a prisión por el cártel del fuego... quien te ha visto y quien te ve....