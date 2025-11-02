edición general
14 meneos
30 clics
La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se `retrató´ al imputarle

La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se `retrató´ al imputarle

“No resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración” a Álvaro García Ortiz, advirtió el magistrado del tribunal de apelación Andrés Palomo al abandonar la ponencia por oponerse al auto de procesamiento.

| etiquetas: tribunal , fiscal , general , retratos , imputación
12 2 0 K 154 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 154 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
Veremos hasta donde estén dispuestos a llegar ...si se prestaran a cometer un delito (presuntamente) , es si de verdad, por dar satisfacción a sus patrocinadores.

Solo querían que el fiscal dimitiera ... jamas manejaron otro opción que esa en su ejercicio de lawfare para cumplir con el mandato de "el que pueda que haga"; pero el fiscal no dimitió y el asunto se les fue de las manos.

Ahora si lo condenan lo harán sin prueba alguna clara ... incluso con testigos que dicen que ellos…   » ver todo el comentario
2 K 30
sotillo #4 sotillo
#2 Soberbia, impunidad y servilismo a las derechas
0 K 10
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Si lo importante es el circo montado para rellenar tabloides.

Y mandar el mensaje de que, con el Marqués Consorte de Quirones no hay que meterse.
1 K 23
sotillo #3 sotillo
#1 Y que cuando tu agenda política es desmantelar lo público, llevarte comisiones, quitar impuestos a los ricos para que los paguen trabajadores y autónomos y bajar sueldos y pensiones o montas estos circos o se te cae el chiringuito
0 K 10
riazor97 #5 riazor97
Para esto ha quedado la "Justicia" española, guiada por unos inconmensurables S.Golpe y V.Vallés... que tranquilitos tienen q dormir estos dos con el colchón llenito de fajos.

Que vomitivo es todo.
0 K 7
riazor97 #6 riazor97
Esto está amañado desde antes de comenzar...
0 K 7

menéame