La mayoría del tribunal que dictará sentencia irrecurrible sobre el fiscal general del Estado ya se `retrató´ al imputarle

“No resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración” a Álvaro García Ortiz, advirtió el magistrado del tribunal de apelación Andrés Palomo al abandonar la ponencia por oponerse al auto de procesamiento.
Solo querían que el fiscal dimitiera ... jamas manejaron otro opción que esa en su ejercicio de lawfare para cumplir con el mandato de "el que pueda que haga"; pero el fiscal no dimitió y el asunto se les fue de las manos.
Ahora si lo condenan lo harán sin prueba alguna clara ... incluso con testigos que dicen que ellos… » ver todo el comentario
Y mandar el mensaje de que, con el Marqués Consorte de Quirones no hay que meterse.
Que vomitivo es todo.