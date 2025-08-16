Los mayores de 55 años ya lideran el turismo en España: 8 de cada 10 viajará este año

El colectivo sénior, con un gran peso demográfico, dispone de mayor renta disponible que otras franjas de edad y mejor salud que generaciones anteriores. "Suelen tener una “mayor renta disponible porque ya han pagado la hipoteca y no tienen gastos infantiles, por lo que cuentan con más ingresos para hacer turismo”. “Por tanto, pueden darse caprichos tanto en el alojamiento como en las comidas”. El 52% de los viajeros sénior gastarán un promedio de 2.489 euros en sus vacaciones, un 24% más que la media del mercado.