Los mayores de 55 años ya lideran el turismo en España: 8 de cada 10 viajará este año

El colectivo sénior, con un gran peso demográfico, dispone de mayor renta disponible que otras franjas de edad y mejor salud que generaciones anteriores. "Suelen tener una “mayor renta disponible porque ya han pagado la hipoteca y no tienen gastos infantiles, por lo que cuentan con más ingresos para hacer turismo”. “Por tanto, pueden darse caprichos tanto en el alojamiento como en las comidas”. El 52% de los viajeros sénior gastarán un promedio de 2.489 euros en sus vacaciones, un 24% más que la media del mercado.

Sandilo #1 Sandilo
Indicativo de que nuestra juventud está empobrecida.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
O de que prefiere otro tipo de ocio.
jonolulu #5 jonolulu
#4 Y que haya más niños que mayores de 55? Ese país no es España
jonolulu #2 jonolulu
El gráfico de distribución por edades no tiene sentido alguno. Según esos datos el 29% de los viajeros tiene menos de 15 años
Sandilo #4 Sandilo
#2 Hijos o nietos que viajan con sus padres o abuelos. Algo normal si el grueso de viajeros es de +55 años.
asola33 #8 asola33 *
He ido de turista a Japón. Me lo he montado muy bién: He tomado aviones con wifi, b&b con wifi, he contratado una sim japonesa... He estado siempre conectado con el móvil y me han explicado lo que estaba visitando. En realidad, no se porque viajo si estoy siempre con el móvil, que es lo que realmente me gusta. (lo del viaje es trola)
SMaSeR #10 SMaSeR
#9 Y a mi que me cuentas. Los chavales no es lo primero que miran a la hora de viajar de modo independiente. Ni ahora ni antes. Miran el precio. Y no me extraña, como he dicho, ración de calamares por +14€ en Cambrils en estos momentos. Luego que si la gente va de super y hay que despedir camareros...
SMaSeR #6 SMaSeR
Nos ha jodido. Yo prefiero irme a Polonia por 2 duros con Ryanair que irme por aquí a que me claven 20€ la ración de calamares. A 14€ está en estos momentos en Cambrils xD. Eso sín contar los precios prohibitivos de alquilar cualquier cosa.
Ellos mismos van a acabar ahogándose por codiciosos.
alcama #9 alcama
#6 Pero viajar en avión no es lo mejor para reducir el calentamiento global. Por muy concienciado que estés con el cambio climático, si luego pillas a avión para tus vacaciones o un crucero, en el fondo el cambio climático te importa una mierda
alcama #3 alcama *
Los jóvenes tienen que luchar por su futuro. Desde el móvil no lo van a conseguir. Tampoco pueden esperar que los "boomers" hagan el trabajo que les corresponde a ellos
