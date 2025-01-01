El mayor desastre natural de la historia en León: 18 días de fuego, 120.000 hectáreas quemadas, cinco de las siete Reservas de la Biosfera afectadas

El mayor incendio comenzó el 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), extendiéndose a León al día siguiente. Ha arrasado más de 40.000 hectáreas —31.000 en territorio leonés— y alcanzó el nivel máximo de gravedad (IGR 2). Otro foco devastador se declaró en Llamas de Cabrera, con más de 30.000 hectáreas calcinadas, mientras que en Barniedo de la Reina el fuego quemó más de 22.000 hectáreas, dañando el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y afectando a los Picos de Europa.