El mayor desastre natural de la historia en León: 18 días de fuego, 120.000 hectáreas quemadas, cinco de las siete Reservas de la Biosfera afectadas

El mayor incendio comenzó el 10 de agosto en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), extendiéndose a León al día siguiente. Ha arrasado más de 40.000 hectáreas —31.000 en territorio leonés— y alcanzó el nivel máximo de gravedad (IGR 2). Otro foco devastador se declaró en Llamas de Cabrera, con más de 30.000 hectáreas calcinadas, mientras que en Barniedo de la Reina el fuego quemó más de 22.000 hectáreas, dañando el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y afectando a los Picos de Europa.

Verdaderofalso
El PP tiene algún tipo de reto personal en ser el mayor creador de destrucción de naturaleza por mala gestión?
Prestige, DANA, Sierra la culebra, esto…

Sin contar desastres como la Variante de Pajares y los acuíferos de la zona porque no quisieron hacer un estudio geológico, el tema de la niebla en la autopista A8 que obligan a cerrarla y desviarte por la nacional…
MiguelDeUnamano
#1 Es por sus votantes, si el PP cambiase sus políticas de tal manera que diese la impresión de acercarse lo más mínimo a la decencia, perdería millones de votos.
Aergon
#9 Conocen sus capacidades ¿Para qué arriesgarse en intentar algo que no saben hacer cuando lo que ya hacen les funciona igual o mejor?
sotillo
#1 Ya ni lo de saber gobernar, saqueo, ruina y destrucción donde gobierna, mentiras, toros y cañas sus soluciones
#17 luckyy
#1 y no hay que olvidar la gestión que hizo desde la oposición en el incendio de Guadalajara y cómo Rafael Hernando cogía de la pechera va Rubalcaba.
mariKarmo
Siempre que hay un desastre natural a gran escala está el PP al mando del lugar QUE CASUALIDAD.

Pobrecitos siempre les pilla.
Verdaderofalso
#4 y yendo de camino a un mundo donde serán más habituales, no se yo si nos compensa que nos lideren unos inútiles de tal magnitud
Anfiarao
#5 yendo
#5 yendo
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#6 corregido, es lo que tiene cagar desde el curro xD
mariKarmo #11 mariKarmo
#5 muy fácil porque AHJhaahkjadshk NO GOBIERNA PERRO XANXE HjsakhjkLHJASHKJJDSAJK
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 acabas de aporrear el teclado con la cabeza, como el 80% de los voxeros en rrss? O soy yo
mariKarmo
#12 Con la cabeza? no.
#12 Con la cabeza? no. {0x1f48b}
WcPC #2 WcPC
No nos preocupemos, así el año que viene arderá menos y los recortes desde que comenzó el austericidio no se sentirán tanto...
Asimismov #3 Asimismov
Los pirómanos e incendiarios responsables no están en los montes, sino en despachos con aire acondicionado, en ferias y restaurantes o directamente de vacaciones con su churri.

¿Nos acordaremos en las próximas votaciones quienes son los (ir)responsables de estos incendios y sus extinciones?
keizal
Edit.
Edit.
vicus. #16 vicus.
Y sobre todo la economia, el turismo rural y otras cosillas más...Pero claro, mantener el operativo contra incendios todo el año es un despilfarro.
Moñeco dimisión.
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Y veréis como seguirán votando a los pepetarras, los responsables de este desastre.

Fuego con gusto, no pica.
