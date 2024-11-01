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El mayor conjunto de momias de España se conserva en una iglesia de Toledo

En 2018, un equipo multidisciplinar capitaneado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria, experto en exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil o en las de personajes de tanto renombre como Miguel de Cervantes o el presidente chileno Salvador Allende, puso punto y final al adecentamiento de los 60 cuerpos momificados que alberga el subsuelo de la iglesia. Aunque el proyecto se inició en 2012, cuando un equipo formado por expertos en antropología y medicina forense empezaron a conocer el estado que presentaban los cuerpos y...

| etiquetas: toledo , momias , tumbas
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Bourée #1 Bourée
Y en el Senado...
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#2 Dav3n
#1 Y en el supremerrrr...
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#3 pandasucks
#2 Judicatura
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#4 Albarkas *
Editado. #1 es el pistolero más rápido al oeste del Pecos.
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