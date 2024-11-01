·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6691
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5987
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
3394
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
4007
clics
La Unión Europea y Canadá instan a todos los viajeros a llevar un teléfono desechable en viajes internacionales
3971
clics
Opus 4.5 es el primer modelo que realmente me hace temer por mi trabajo [ENG]
más votadas
622
Francesca Albanese, figura de moda en Italia y vetada en cualquier banco por las sanciones de Trump
724
Israel operó durante años para influir en la justicia española contra la jurisdicción universal
391
Anna's Archive se descarga 300 Tb de música de Spotify, 86 millones de canciones, el 99.6% de lo que es escuchado y los pondrá a disposición pública en torrents
405
Cloudflare acusa al Gobierno español de pasividad por no proteger los derechos de los internautas y dejar que LaLiga bloquee IPs
309
Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
3
clics
El mayor centro de datos propuesto en el Reino Unido "subestima el uso previsto del agua" [EN]
El análisis sugiere que el consumo en la planta de Northumberland podría ser 50 veces mayor que las estimaciones del operador estadounidense QTS.
|
etiquetas
:
uk
,
reino unido
,
datacenters
,
cpd
,
recursos
,
agua
2
1
1
K
21
tecnología
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
1
K
21
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente