Máximo Pradera: “No hace falta ser ignorante para ser retrógrado, pero ayuda mucho”

El escritor publica 'Memorias de un nieto confuso', una autobiografía sobre su particular familia en la que caben desde un fundador de la Falange (Rafael Sánchez Mazas) a uno de los cantautores más incómodos del franquismo (Chicho Sánchez Ferlosio). Nieto de uno de los fundadores de la Falange, hijo de uno de sus grandes adversarios, sobrino de uno de los cantautores más contrarios al franquismo, y también de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio; Máximo Pradera creció rodeado de intelectuales que forman parte de la historia de España,