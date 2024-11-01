Máxima tensión en la exclusiva urbanización alicantina de Altea Hills por temor a que la mafia rusa tome el control del complejo

La urbanización Altea Hills, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la Costa Blanca, vive momentos de máxima tensión en vísperas de la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación, prevista para este 28 de agosto. El motivo es la irrupción de la candidatura encabezada por el empresario ruso Alexei Shirokov, a quien la Policía Nacional considera el hombre de la mafia rusa en la zona y que fue procesado en 2023 por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales
| etiquetas: altea , mafia rusa , corrupción
Pero los mafiosos son los rusos
Pero los mafiosos son los rusos
Me pregunto si no estuviera el ruso por medio y sólo fueran estos dos, habría máxima tensión.
Es mas, en una democracia sana, ni siquiera se podría haber presentado porque estaría en la cárcel
No tendria posibilidad de ganar porque patatas
Estaria en la carcel porque melones
Y asi con todo.
Gran exposicion mejor argumentacion.
Por otra parte, leyendo la noticia:
Los vecinos más críticos dicen que esto es cosa del ayuntamiento, que son unos rojos.
La presidente cesada no tenía derecho a ser presidenta por no ser propietaria. Esta señora y sus asesores administraban sin tener capacidad legal para ello, las cuotas de 1500 vecinos de mucha pasta. (¿Esto suena a mafia?)
La mala gestión de la presidenta cesada y su equipo obligó al ayuntamiento a gastar tres millones de euros en obras de emergencia.
La presidenta destituida y su equipo pretendía que esta obra la pagase el ayuntamiento. Los "rojos" del ayuntamiento pretenden que la pague la comunidad de vecinos ricos.
Eso es lo que pone la noticia, si es cierto no lo se.
Hay un candidatos y el mas votado, gana