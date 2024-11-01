Máxima tensión en la exclusiva urbanización alicantina de Altea Hills por temor a que la mafia rusa tome el control del complejo

La urbanización Altea Hills, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la Costa Blanca, vive momentos de máxima tensión en vísperas de la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación, prevista para este 28 de agosto. El motivo es la irrupción de la candidatura encabezada por el empresario ruso Alexei Shirokov, a quien la Policía Nacional considera el hombre de la mafia rusa en la zona y que fue procesado en 2023 por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales