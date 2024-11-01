edición general
Máxima tensión en la exclusiva urbanización alicantina de Altea Hills por temor a que la mafia rusa tome el control del complejo

Máxima tensión en la exclusiva urbanización alicantina de Altea Hills por temor a que la mafia rusa tome el control del complejo

La urbanización Altea Hills, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la Costa Blanca, vive momentos de máxima tensión en vísperas de la Asamblea Anual de Propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación, prevista para este 28 de agosto. El motivo es la irrupción de la candidatura encabezada por el empresario ruso Alexei Shirokov, a quien la Policía Nacional considera el hombre de la mafia rusa en la zona y que fue procesado en 2023 por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

#3 "En este marco (el consistorio), ha decidido anular el nombramiento de Lucía Guirado Pérez como presidenta de la entidad, al comprobarse que no es propietaria de ninguna parcela en la urbanización, requisito indispensable para formar parte de la entidad y más aún para presidirla""

Pero los mafiosos son los rusos xD
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Malinke #4 Malinke
«Además, apuntan a la supuesta connivencia de empresarios como Juan Ferri y José Baldó, vinculados al hotel ZEM y que en su día fueron condenados por administración desleal y delito fiscal. Ambos evitaron la entrada en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y abonar 27 millones de euros.»

Me pregunto si no estuviera el ruso por medio y sólo fueran estos dos, habría máxima tensión.
#13 cajadecartonmojada
#4 Viendo el percal parece que el problema es que es ruso, no que sea un mafioso xD
Cuñado #12 Cuñado
Maravillas del cayetanismo. No queremos a un mafioso como presidente de la comunidad de vecinos... pero votamos al PP :shit:
Pertinax #1 Pertinax
Tan solo son maniobras dentro de sus fronteras.
rusito #9 rusito
#1 Tú siempre negativo, nunca positivo.  media
Gry #6 Gry
Si lo votan el 50% de los vecinos el ruso puede anexionarse la urbanización. :hug:
#8 Alcalino *
#7 En una democracia sana, ese candidato no tendría ninguna posibilidad de ganar.

Es mas, en una democracia sana, ni siquiera se podría haber presentado porque estaría en la cárcel
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#8 Ya empezamos con las tonterias...
No tendria posibilidad de ganar porque patatas
Estaria en la carcel porque melones
Y asi con todo.

Gran exposicion mejor argumentacion.
#17 esbrutafio
#8 Presunción de inocencia.
Por otra parte, leyendo la noticia:
Los vecinos más críticos dicen que esto es cosa del ayuntamiento, que son unos rojos.
La presidente cesada no tenía derecho a ser presidenta por no ser propietaria. Esta señora y sus asesores administraban sin tener capacidad legal para ello, las cuotas de 1500 vecinos de mucha pasta. (¿Esto suena a mafia?)
La mala gestión de la presidenta cesada y su equipo obligó al ayuntamiento a gastar tres millones de euros en obras de emergencia.
La presidenta destituida y su equipo pretendía que esta obra la pagase el ayuntamiento. Los "rojos" del ayuntamiento pretenden que la pague la comunidad de vecinos ricos.

Eso es lo que pone la noticia, si es cierto no lo se.
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#15 si, toca a la mujer, querida o hija de un mafioso, ruso o no ruso, de manera que no le guste, con razón o sin razón, y me cuentas. Bueno, que me cuenten tus herederos.
rusito #19 rusito
#18 no estaba hablando de mujeres de mafiosos. :palm:
ricambigaetani #5 ricambigaetani
¡Que vienen los rusos!
rusito #15 rusito
#5 Y rusas... Tranquilo, hay para todos.  media
#16 Beltza01
¿Y hacen una noticia de esto? El mes que viene cuento los trapos sucios de mi comunidad.
#2 Raúl63
La ley del más fuerte.
aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro *
#2 Creo que es la ley de la democracia.
Hay un candidatos y el mas votado, gana
rusito #14 rusito
#2 Pero qué dices, los vecinos de usa urbanización podrán votar con total libertad: "Plata o te caes por la ventana."
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
