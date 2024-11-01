Máxima preocupación por el Parvispinus en el comienzo de campaña almeriense: "Es persistente"

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería (Coitaal) ha mostrado su "máxima preocupación" por la rápida expansión de una plaga "peligrosa y persistente" del trips del tabaco (Thrips parvispinus). Esta plaga representa una "amenaza real" para los cultivos de pimiento de la provincia, con una incidencia "sin precedentes" y un inicio adelantado al calendario habitual. El Coitaal ha señalado que, aunque en 2020 la presencia del trips era "aislada", el inicio de la campaña 2025/2026 ha revelado un "mayor repunte", especialmente