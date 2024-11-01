¿Mató a su hijo? La pintura prohibida por Rusia  

En 1885 el cuadro de Ilya Repin "Iván el terrible y su hijo" fue retirado de la vista pública en Rusia. El cuadro representa el momento en que un atormentado Iván IV abraza el cadáver de su hijo, al que acaba de matar. En el suelo, en primer plano yace el bastón, el arma homicida. El artista consigue captar perfectamente la psicología del personaje, pero mostrando la escena de forma estremecedora, no idealizada.
| etiquetas: pintura , historia , ilya repin , rusia , parricidio
En la imagen, detalle del cuadro, con la cara de los protagonistas.
Se puede ver el cuadro entero en es.wikipedia.org/wiki/Iván_el_Terrible_y_su_hijo
Iván el Terrible tuvo una gran importancia en el desarrollo de la historiografía de Rusia pero hay discrepancias sobre su actuación… » ver todo el comentario