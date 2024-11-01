edición general
¿Mató a su hijo? La pintura prohibida por Rusia

¿Mató a su hijo? La pintura prohibida por Rusia  

En 1885 el cuadro de Ilya Repin "Iván el terrible y su hijo" fue retirado de la vista pública en Rusia. El cuadro representa el momento en que un atormentado Iván IV abraza el cadáver de su hijo, al que acaba de matar. En el suelo, en primer plano yace el bastón, el arma homicida. El artista consigue captar perfectamente la psicología del personaje, pero mostrando la escena de forma estremecedora, no idealizada.

esbrutafio
Iván IV había tratado de golpear a la mujer de su hijo, embarazada, por considerar que vestía demasiado provocativa. El hijo reprochó a su padre la acción y esté le golpeó en la sien con el bastón.

En la imagen, detalle del cuadro, con la cara de los protagonistas.

Se puede ver el cuadro entero en es.wikipedia.org/wiki/Iván_el_Terrible_y_su_hijo

Iván el Terrible tuvo una gran importancia en el desarrollo de la historiografía de Rusia pero hay discrepancias sobre su actuación…  media   » ver todo el comentario
esbrutafio
El cuadro.  media
wildseven23
No he visto el vídeo, y me lo apunto. La pintura es una completa locura.
