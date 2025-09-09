edición general
Matar niños: malo

Isabel Díaz Ayuso, le voy a recordar la diferencia entre un terrorista y un niño. Esto es un terrorista. Y esto es un niño. Recuerde, matar niños está mal, no hay que matar niños. Se trata de acabar con el terrorismo y los niños no ayudan a esta causa. Matar niños solo acaba con los niños, no con el terrorismo. Luchar contra el terrorismo, bien; matar niños, mal. Defender que no haya un holocausto en Palestina no es defender el terrorismo.

mariKarmo
Almedia dice que “meh”. Pero el domingo a misa.
doyou
#1, "no matarás", quinto mandamiento, de los judíos. Si se es cristiano, en cualquiera de sus variedades, solo hay uno: "amaos los unos a los otros como yo os he amado".
sleep_timer
#3 La religión es solamente una excusa. No le des mas vueltas.
doyou
#10, que sea usada por algunos no quiere decir que tenga una base buena. Amaos los unos a los otros. Otra cosa es la perversión del mensaje para vender productos y atesorar poder.
sotillo
Tienen tanto odio encima que son inmunes a la realidad, ya pasó en la Alemania nazi y en la España franquista, son lo mismos y con el mismo odio
powernergia
#6 Si, claro, y los linchamientos formaban parte de la vida diaria en el medievo, pero estamos hablando de otra cosa.
#12 tierramar *
www.meneame.net/m/Hemeroteca/gaza-campo-exterminio-nazi-historia-repit Gaza: campo de exterminio nazi, la historia se repite
Torrezzno
No es lo mismo claro, pero los terroristas también matan niños, y en la mente de alguien que se rige por el ojo por ojo puede justificar tal atrocidad
powernergia
#4 El pais que está incumpliendo resoluciones de ONU, ocupando tierras, y el pais que inventó el terrorismo moderno, siempre es el mismo.
Torrezzno
#5 mi conclusión es que es algo inherente al ser humano. El odio racial y tribal nunca desaparecerá. Nunca ha habido una época donde no haya algún tipo de genocidio o matanzas tribales.
Robus
Hasta Hitchcock aprendió que no se debían matar a los niños ni en la ficción.
reivaj01
Ese titular parece querer decir que se pueden matar a personas que no sean niños y diciéndoselo a la IDA, se están justificando las 7.291 victimas que lleva en sus espaldas.
Así que, por mi parte, cambio el titular "Matar niños: malo"
