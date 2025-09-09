Isabel Díaz Ayuso, le voy a recordar la diferencia entre un terrorista y un niño. Esto es un terrorista. Y esto es un niño. Recuerde, matar niños está mal, no hay que matar niños. Se trata de acabar con el terrorismo y los niños no ayudan a esta causa. Matar niños solo acaba con los niños, no con el terrorismo. Luchar contra el terrorismo, bien; matar niños, mal. Defender que no haya un holocausto en Palestina no es defender el terrorismo.
| etiquetas: matar niños , malo , ayuso , palestina , terrorismo , terrorista
Así que, por mi parte, cambio el titular "Matar
niños: malo"