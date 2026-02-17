Matar al mensajero

Cuando Menéame se equivoca, hay que decirlo y decirlo alto.

www.meneame.net/story/baneos-medios-usuarios

Acabo de entrar en esta noticia del blog de menéame y al principio, pensé que, cuando hablaba de banear usuarios, se refería a banear a usuarios que han incumplido durante años las normas de menéame sistemáticamente, pero en cambio me encuentro algo sobre una norma europea que prohíbe la publicación de medios pertenecientes al gobierno ruso y este último parrafo:

El usuario, además, ha dicho que ha puesto en aviso a las autoridades competentes por lo que ha incumplido las normas y ya no es bienvenido en Menéame. Se le ha desactivado la cuenta y desde aquí le pedimos que no se registre más.

No me cabe otra respuesta que no sea un: ¡¿¿PERO QUÉ COJONES??! Osea un usuario ve que se esta incumpliendo la ley en menéame, advierte a los admin y ¿¿¿la respuesta de los admin es banearle??? ¿¿¿No conocian los admin una norma que es del año 2022??

En los comentarios de la noticia está el link al usuario, o supongo que es el usuario, un usuario de 2013, baneado hoy, que tampoco parece muy polémico, con relativamente poca actividad para los años que lleva.

¿Qué norma supuestamente ha incumplido?

11. El usuario se abstendrá de utilizar la plataforma para intimidar, coaccionar o acosar a otros usuarios o a la propia plataforma mediante advertencias legales infundadas, reiteradas o formuladas de forma abusiva, debiendo canalizar cualquier reclamación o acción legal por los cauces formales habilitados para ello

Me he leído las normas y esta es la única que podría estar incumpliendo.

¿Son infundadas las advertencias?

www.meneame.net/search?q=rt.com bueno, parece que aquí se han publicado noticias de rt.com, no solo en la cola sino que han estado muchas en portada.

Vale que el usuario ha dicho que ya ha "denunciado" pero es que eso es irrelevante.

¿De verdad este es el menéame que queremos? @imparsifal creo que una cualidad de un buen líder es admitir cuando se ha equivocado. Y en este caso creo humildemente que habéis cometido un patinazo. Has cambiado muchas cosas aquí en menéame y algunas más que te faltan por hacer, en muchos casos has sido polémico pero creo que has sido bastante acertado, pero en este caso, lo siento pero es mi opinión: te has equivocado.