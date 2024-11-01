El masivo Monsters of Rock de 1991 celebrado en Rusia  

El Monsters of Rock celebrado en Rusia en 1991 fue uno de los conciertos más monumentales de la historia, no solo por su impresionante cartel, con algunas de las bandas más legendarias de la historia del Heavy Metal y del Rock, sino también por la masiva asistencia del público. Tuvo lugar el 28 de septiembre de 1991 en el Aeródromo de Tushino, en Moscú, y el evento se realizó en un momento histórico, apenas unas semanas después del fallido golpe de Estado contra Mijaíl Gorbachov y en plena desintegración de la Unión Soviética.