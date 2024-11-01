Más nos vale usar la nueva Siri, porque a Apple le va a salir cara: estiman que el acuerdo con Google se ha disparado a los 5.000 millones

Las primeras cifras se quedaron cortas. Hace apenas dos meses hablábamos de que Apple pagaría mil millones de dólares a Google para que Gemini funcionara como el cerebro oculto de la nueva Siri. Ahora, según un nuevo análisis del Financial Times, esa cifra se ha multiplicado por cinco: el acuerdo podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Y aunque para Apple sigue siendo dinero de bolsillo igualmente estarán pagando una fortuna para no quedarse atrás en IA. Por lo que tras tantos años perdiendo la esperanza en Siri...