Más nos vale usar la nueva Siri, porque a Apple le va a salir cara: estiman que el acuerdo con Google se ha disparado a los 5.000 millones

Las primeras cifras se quedaron cortas. Hace apenas dos meses hablábamos de que Apple pagaría mil millones de dólares a Google para que Gemini funcionara como el cerebro oculto de la nueva Siri. Ahora, según un nuevo análisis del Financial Times, esa cifra se ha multiplicado por cinco: el acuerdo podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Y aunque para Apple sigue siendo dinero de bolsillo igualmente estarán pagando una fortuna para no quedarse atrás en IA. Por lo que tras tantos años perdiendo la esperanza en Siri...

Golan_Trevize
El titular de esto ya deja entrever lo tontísimos que son los usuarios de Apple.

Di que sí, amigo, no dejes de consumir la mierda que produzca tu compañía hamija, no vaya a ser que se vaya a tomar por culo.
Gry
Google le paga como 20.000 millones anuales a Apple por ser su buscador predeterminado, tranquilos que no se quedan sin pasta.
Gintoki
No tengo Apple, pero ese titular me animaría a usar menos Siri, no más.
