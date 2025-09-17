Más niños en Michigan pierden a sus padres por sobredosis, suicidio u homicidio

La cantidad de niños en Michigan cuyos padres murieron por sobredosis, suicidio, homicidio u otras causas relacionadas con sustancias ha aumentado considerablemente desde 2000, representando 2 de cada 5 muertes parentales, según un nuevo estudio de la Universidad de Michigan. Michigan tiene tasas de mortalidad parental superiores al promedio nacional. Un hallazgo notable es que los condados con altos niveles de muertes parentales por sobredosis de drogas, homicidio, suicidio, están distribuidos por todo el Estado y no una zona concreta.
