Más de un millar de facultativos se manifiestan en Barcelona para reclamar a Salud un convenio propio que dignifique las condiciones de trabajo del colectivo

El primer día de huelga convocado este martes por Metges de Catalunya (MC) en los centros de atención primaria (CAP) y hospitales, tanto del Instituto Catalán de la Salud (ICS) como de la red concertada, ha movilizado más de un millar de facultativos en una manifestación en Barcelona que ha empezado en la delegación del Gobierno en Cataluña y ha finalizado en la Plaça de Sant Jaume. El sindicato ha cifrado en un 45% la adhesión del colectivo al paro, con un seguimiento ligeramente superior en el ámbito de la atención primaria.