Más Madrid denuncia a Ribera Salud y la Comunidad por el Hospital de Torrejón

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Radio Madrid, la formación regionalista pide a la Fiscalía de Madrid que investigue si en esos audios, y en la respuesta de la Comunidad de Madrid, se han podido cometer delitos contra los derechos fundamentales, al discriminar a los pacientes que no generaban beneficio; de lesiones, por menoscabo en el acceso a tratamientos; de administración desleal, por el reequilibrio de la concesión decidido el pasado verano; malversación; prevaricación; o incluso delito de omisión del deber de perseguir delitos.