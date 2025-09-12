edición general
Más Madrid acusa a Ayuso de "poner poder político" para "la pasta" de su novio, al que ve en Soto "con Montoro"

Más Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "poner el poder político" para que su pareja, Alberto González Amador, consiga "la pasta", al que ve "a un pasito de compartir patio con (el exministro) Montoro en Soto del Real".

pitercio #4 pitercio
Pero no se encontrará con él si no quiere.
reivaj01 #1 reivaj01
No creo que vean mis ojos la entrada de Montoro en prisión. Del "arrejuntao" de la IDA, puede, dependerá de la lucha de poder interna del PP, pero Montoro es mucho Montoro.
Ludovicio #5 Ludovicio
#1 Yo creo que, a día de hoy, es más fácil ver en la cárcel a Montoro que a nadie del entorno de Ayuso por varios motivos.

Montoro es el pasado, ya no da beneficios. Ayuso es el futuro de los sobres del PP, no pueden arriesgar su puesto ahora.
Además, si meten a Montoro en prisión, el PP puede volver a usar la táctica esa de "Eso es el PP antiguo, el PP actual está limpio". Esa estupidez que, por algún motivo, sus votantes tragan cada vez que salen los casos de una legislatura anterior.
#3 laruladelnorte
Si mi ojitos llegan a verlo vacío la botella de licor café. :-*
Tito_Keith #2 Tito_Keith
Lo de Montoro ya ni está en actualidad, lo de la policía patriótica menos... Begoña sí, que se llevó un boli sin permiso
