Más Madrid acusa a Ayuso de "poner poder político" para "la pasta" de su novio, al que ve en Soto "con Montoro"

Más Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "poner el poder político" para que su pareja, Alberto González Amador, consiga "la pasta", al que ve "a un pasito de compartir patio con (el exministro) Montoro en Soto del Real".
| etiquetas: ayuso , quirón , montoro , soto del real , más madrid
Montoro es el pasado, ya no da beneficios. Ayuso es el futuro de los sobres del PP, no pueden arriesgar su puesto ahora.
Además, si meten a Montoro en prisión, el PP puede volver a usar la táctica esa de "Eso es el PP antiguo, el PP actual está limpio". Esa estupidez que, por algún motivo, sus votantes tragan cada vez que salen los casos de una legislatura anterior.