5
meneos
74
clics
¿Y que más? - Corto de Mullvad sobre Chat Control
Cortometraje de Mullvad sobre los peligros de la vigilancia masiva y Chat control
|
etiquetas
:
chat control
,
mullvad
,
privacidad
,
corto
4
1
0
K
51
politica
2 comentarios
#1
Torrezzno
El corto entero lo podéis ver aquí:
www.youtube.com/watch?v=fPzvUW8qaWY&t=0
Para esos iluminados que el cifrado es solo para criminales y están encantados de que los monitoreen
0
K
20
#2
DrEvil
#1
Gracias por hacer esto visible, pero me temo que predicas en el desierto: a la gente en general se la suda todo esto.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
