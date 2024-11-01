edición general
¿Y que más? - Corto de Mullvad sobre Chat Control

Cortometraje de Mullvad sobre los peligros de la vigilancia masiva y Chat control

| etiquetas: chat control , mullvad , privacidad , corto
2 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
El corto entero lo podéis ver aquí: www.youtube.com/watch?v=fPzvUW8qaWY&t=0

Para esos iluminados que el cifrado es solo para criminales y están encantados de que los monitoreen
DrEvil #2 DrEvil
#1 Gracias por hacer esto visible, pero me temo que predicas en el desierto: a la gente en general se la suda todo esto.
