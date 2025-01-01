Más allá de la batalla final: por qué la temporada 21 marcó el legado de Naruto

La aparición de Kaguya Ōtsutsuki cambia por completo la escala del relato. Ya no se trata de clanes enfrentados, ideologías opuestas o traumas heredados. El conflicto se remonta al origen mismo del chakra y a una entidad que trasciende la historia conocida del mundo ninja. Este giro fue polémico, pero también profundamente coherente con el mensaje central de la serie: el verdadero enemigo no siempre es visible, ni necesariamente humano. A veces es un sistema, una herencia, una manipulación que se arrastra durante generaciones.
| etiquetas: naruto
Pero yo cuando lo leía semana a semana, después del coñazo que acabó siendo la gran guerra ninja, sacarse eso de la manga me pareció atroz.
Pero bueno, al menos esta la pude acabar. Por la misma época, no pude acabar Bleach, y mira que quedaba poquísimo.
Bleach la terminé, pero las últimas temporadas tras terminar la batalla principal no podía, me parecía relleno insulso.
Es cierto que leyendo el artículo se puede ver de otra manera que no había caido.