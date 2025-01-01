Más allá de la batalla final: por qué la temporada 21 marcó el legado de Naruto

La aparición de Kaguya Ōtsutsuki cambia por completo la escala del relato. Ya no se trata de clanes enfrentados, ideologías opuestas o traumas heredados. El conflicto se remonta al origen mismo del chakra y a una entidad que trasciende la historia conocida del mundo ninja. Este giro fue polémico, pero también profundamente coherente con el mensaje central de la serie: el verdadero enemigo no siempre es visible, ni necesariamente humano. A veces es un sistema, una herencia, una manipulación que se arrastra durante generaciones.