Más de 850 investigadores siguen sin contrato predoctoral por el retraso del Ministerio en resolver las ayudas

Han pasado casi cinco meses desde que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó la resolución provisional de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), uno de los programas más importantes de apoyo a la investigación en España. Pese a que la fecha de incorporación se fijó para el 1 de octubre, los 900 beneficiarios aún no han podido firmar sus contratos al no haberse resuelto el proceso de forma definitiva.

1 comentarios
SegarroAmego
Si fuera el sueldo de los señoritos/as funcionarios y políticos del ministerio lo que estuviera en juego, que distinto sería esto
